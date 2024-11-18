شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مصريين فى انتخابات الاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، على هامش كونجرس الاتحاد الدولى في لعبة الخماسي الحديث ، المقام يومى 16 و 17 نوفمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفاز المصري محمد شحاتة بمنصب النائب الأول للاتحاد الأفريقي، فيما فاز بمنصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث المهندس إسماعيل موسى.

وأقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث وممثلي الدول الأفريقية.

ووجه المصريان الشكر للقيادة السياسية على الدعم الكبير للشباب، مؤكدين أن الشباب المصري يحظى باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدا أن اختيار مصريين ضمن تشكيل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي تضم 31 دولة يعد إنجازا كبيرا للرياضة المصرية.

كما عقد اجتماع الاتحاد العربي للخماسي الحديث برئاسة المهندس وليد خليل وحضور دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق، وتم خلاله اختيار مصر لتكون بلد المقر كما تم الموافقة على تنظيم أول بطولة عربية في الكويت شهر فبراير المقبل.