شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي أبرز الحضور فى أول جلسة نقاشية بملتقى العاملين بالمراجعة والحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - محمد العاصى الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:40 ص

انطلقت أولى الجلسات النقاشية بملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والوزارة والهيئات العاملين بالحكومة المصرية. ويشارك فى الجلسة الأولى عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى بهيئة الرقابة الإدارية، وعلا عمارة مستشار بمشروع الحوكمة الاستراتيجية، وممدوح إسماعيل وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز ممثلا عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، محمد السيد وأكرم محمد وكيلا وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات. وشهدت الجلسة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ويقام المؤتمر بالمركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 18 الى 20 نوفمبر الجاري ويشهد حضور ممثلى الوزارات والهيئات العامة بالحكومة المصرية.

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