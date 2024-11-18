شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود للمشهد داخل الزمالك بعد التوقف الدولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عاد أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك إلى حسابات البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وذلك بعد انتهاء قضيته وتفرغه الفترة الحالية لمشواره الكروى ومشاركته مع الفريق.

ومن المقرر أن يعود فتوح للمشهد داخل الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام المصرى بالجولة الثالثة من بطولة الدورى والمقرر لها السبت المقبل.

ويرغب جوميز في تأهيل أحمد فتوح نفسياً لاستعادة مستواه المعهود، خاصة أن الخواجة يثق في إمكانيات وقدرات اللاعب، ويرى أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض التي لا غنى عنها، حيث يطلب منه خوض تدريبات مكثفة والعودة إلى مستواه سريعا فى ظل انتهاء ازمته وعدم وجود امور تشغل تفكيره عن الفريق.

وفقد أحمد فتوح تركيزه خلال الفترة الماضية بعد حادث السير، وابتعد لفترة طويلة عن المباريات، في وقت كان يصنف فيه اللاعب كواحد من أفضل الأظهرة في الدوري المصري، فضلاً عن استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى بقيادة العميد حسام حسن.

وكان أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح كشف أن حيثيات الحكم لم يتم استلامها حتى الآن، لكنه قادر على السفر والتواجد بشكل طبيعي في المباريات بدون أزمات.