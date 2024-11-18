شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ملتقى العاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بالسلام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة فى نسخته الثالثة، بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وشهد الملتقى عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة فى مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية

ويقام الملتقى فى المركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجارى، ويشهد المؤتمر حضور ممثلى الوزارات والهيئات المهمة بالحكومة المصرية.

كان وزير الشباب والرياضة استعرض خلال الساعات الماضية كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، ومراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.