شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ترفيهي لبطلي الاسكواش المصري على هامش بطولة سنغافورة المفتوحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام عدد من طلاب مدرسة نورثلايت بسنغافورة باستقبال نجمي الاسكواش المصري علي فرج المصنف الأول على العالم وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم استعداداً لانطلاق بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش.

وحرص نجما الاسكواش المصري على مشاركة الأطفال فى جلسة رسم بلاط البيراكان، كما قاموا بالتدريب مع بعض الناشئين في يوم ترفيهي قبل انطلاق المنافسات غداً.



هانيا الحمامي



المصنف الأول على العالم



علي فرج المصنف الأول على العالم



علي فرج والنيوزيلندي بول كول



علي فرج يقوم بالرسم



علي فرج



هانيا الحمامي تتدرب مع الأطفال



هانيا الحمامي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قرعة منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في سان جيرمان خلال الفترة بين 19 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 120 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

7 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، ضد كريم الحمامي، فارس دسوقي، يحيى النواساني، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامي، كينزي أيمن، سلمى هاني، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، نادين شاهين.