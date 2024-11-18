شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يُخطر الزمالك بمدة غياب محمد شحاتة بعد إصابته فى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الجهاز الطبى لمنتخب مصر نظيره بنادى الزمالك بمدة غياب محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة عبارة عن مزق فى العضلة الضامة، خلال مشاركته مع المنتخب فى مواجهة كاب فيردي فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وانتهى بالتعادل 1 - 1.

ومن المنتظر أن يغيب محمد شحاتة عن الزمالك، وفقًا لتقرير الجهاز الطبى لمنتحب مصر، لمدة تتراوح من شهر إلى شهر ونصف، حتى يتمكن اللاعب من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، بإجراء اشعة لمحمد شحاتة خلال الساعات المقبلة، واجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد البرنامج التأهيلى الذى يحتاجه اللاعب من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع فريقه.

ويدرس جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الاعتماد على خدمات اللاعب الشاب محمد السيد في وسط الملعب، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب الشباب، فضلاً عن أن اللاعب مقنع للجهاز الفني في الفترات التى يدفع به فى المباريات، ولتعويض غياب محمد شحاتة.