شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: تعلمت كل شيء من إيهاب جلال ونعمل على إصلاح أخطاء الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد حمد إبراهيم، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن الحظ لم يحالف فريقه فى أول جولتين بالدوري بعد التعادل أمام غزل المحلة سلبياً والهزيمة أمام سيراميكا بهدف نظيف.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون"، "نحاول أن نجعل الفريق يسير على خطى ثابتة، واللاعبون لديهم ثقة كبيرة، كان هدفنا إخراج اللاعبين من الحالة التي كانوا فيها، قدمنا مباراتين مقبولتين وكان هناك بعض الأخطاء نعمل على إصلاحها من خلال الحديث مع اللاعبين".

وأضاف، "لو حالفنا الحظ والتوفيق كان من الممكن أن نخرج بنتائج أفضل فى أول مباراتين، على الرغم من أننا كنا فى أسوأ حالاتنا أمام سيراميكا، كان لنا ركلة جزاء واضحة لم تحتسب".

وتابع، "أعطي اللاعبون اتجاها إيجابيا وأحفزهم بالدوافع ونعمل على إصلاح الأخطاء خلال فترة التوقف، والمباريات القادمة ستكون أفضل ونحقق نتائج إيجابية".

واختتم، "وفاة إيهاب جلال كانت صعبة علي بشكل شخصي، كنا 24 ساعة مع بعض وتعلمت منه كل شيء كان مدرسة في كلامه".