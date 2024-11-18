شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السلاح فى كأس العالم للشيش بتونس والان مع تفاصيل الخبر

يشارك منتخب سلاح الشيش فى كأس العالم، المقرر إقامته فى تونس خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى، بـ 5 لاعبين تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة وأيمن الغايش و سيف الغايش ويحيى ماضى.

ونجحت مؤخرا بالتزكية قائمة طارق الحسيني فى الانتخابات التى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028.

وتضم قائمة كابتن طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق انجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح، حيث تضم القائمة كلاً من: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.