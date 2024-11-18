شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لنادى كفر الشيخ: محمد شوقى لاعب جوكر وما حدث مفاجأة لنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الوسط الرياضي تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقي مدافع فريق نادي كفر الشيخ، والذي تعرض للإصابة بتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه الأخيرة.

أجواء عصيبة يعيشها الفريق الأول لكرة القدم في نادي كفر الشيخ عقب ما حدث لمدافع الفريق، خاصة أن الفريق يستعد لاستكمال مباريات دوري الدرجة الثانية، مطالبين بالحفاظ على مركزهم المتقدم في جدول الترتيب.

في تصريحات خاصة قال الكابتن عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني لنادي كفر الشيخ: "محمد شوقي لاعب مميز ، هو لاعب جوكر، كانت له بصمته مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وتابع: "محمد شوقي كان بطل المبارايات الأخيرة للفريق، كان صاحب اللقطات المثيرة داخل المستطيل الأخضر، تحديدا المبارايات الثلاث الأخيرة له كانت تشهد دوما توقيعه على لحظة مثيرة أثناء المباراة".

وأضاف المدير الفني لنادي كفر الشيخ: " في مباراته أمام نادي صيد المحلة أحرز محمد شوقي مدافع الفريق هدفا عكسي تصدر به المشهد، لم يستمر الأمر طويلا في المباراة التالية أمام بايونير أحرز مدافع فريقنا هدف الإنقاذ والفوز، أحرز هدفنا الثاني لنحقق الثلاث نقاط، عندما اتينا الي ملعب الزرقا لمواجهة القزازين، كان اللاعب محمد شوقي أحد نجوم الملعب باكلمه، أنقذ فريقنا في أكثر من مناسبة بأداء مميز للغاية".

وأضاف: " لحظة سقوطه كانت مفاجئة لنا جميعا، لم نعتاد من محمد على هذا السقوط، لكننا لم نتوقع أن الأمور وصلت إلي هذا الحد، لحظات مرعبة نعيشها جميعا ومستمرة معنا حتي يعود لنا من جديد".

استمر في حديثه قائلا: " قلما ما يطلب التغير، كنت اود في أكثر من مناسبة استبداله لحصوله على بعض الوقت من الراحة لكنه كان يرفض، محمد من اللاعيبة الرجالة لاعب جوكر، كان يستحق الظهور في الدوري الممتاز".

وأشار: " كنت دائم التحفيز له، جميعنا كان يتوقع أن محمد شوقي مدافع كفر الشيخ سيكون له شأن كبير في الدوري الممتاز خلال قادم الأيام، بدأ الموسم بكل قوة وتركيز، مستواه الفني كان في ارتفاع مستمر وجوده كان مميز بالنسبة لنا".

وأكد قائلا: " علينا العمل من أجل استكمال ما حققناه، ستكون مباراتنا القادمة هدية له، نحاول التركيز على منافسات الدوري في حين أن قلوبنا معلقة أمام حجرة العناية حيث يقبع مدافع فريقنا، الكل داخل الفريق يسعي إلي الفوز فقط من أجل محمد شوقي".

وكانت مستشفي الزرقا المركزي قد استقبلت اللاعب محمد شوقي مدافع فريق كفر الشيخ يوم الأربعاء الماضي وقد تعرض للإصابة توقف عضلة القلب اثناء مبارة كفر الشيخ ومركز شباب القزازين، الأمر الذي استدعي إجراء إنعاش قلب رئوى للاعب من أجل استعادة النبض مجددا، فيما قام فريق طبي بفحص اللاعب وإيداعه حجرة العناية الحرجة بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.