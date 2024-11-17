شكرا لقرائتكم خبر عن دورة شمال أفريقيا.. المغرب تتصدر بـ 6 نقاط وتونس الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب المغرب الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة وليبيا لا شيء.



المغرب يهزم تونس بهدفين لهدف

وكان منتخب المغرب للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حقق الفوز على نظيره التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأحد، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز للفائز معاد ضحاك الدقيقة" 47" ورضا العلوي " 71" والمهزوم خليل العياري في الدقيقة الأولى من المباراة، أدار المباراة الأوغندي لاكي رزاق، وعاونه المصري يوسف البساطي والجيبوتي روبليه ديرير ايلييه، ورابعًا المصري أحمد الغندور،

وراقبها سمير محمود عثمان، وتم اختيار المغربي أحمد ختير رجل اللقاء.



مصر تتعادل مع الجزائر بهدف لمثله

تعادل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الأحد، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز محمد زعلوق هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 وبن أحمد كوحيلي الدقيقة 86 من ضربة جزاء، أدار المباراة الليبي عبد الواحد حريويدة، وعاونه التونسي أيمن إسماعيل، والليبي حسن التومي، ورابعًا مصطفى كشاف، وراقبها المغربي يحيى الحدقة، وتم اختيار المصري أحمد سليمان رجل اللقاء.