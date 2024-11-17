شكرا لقرائتكم خبر عن وليد خليل يترأس الاجتماع الأول للاتحاد العربي للخماسي الحديث بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي للخماسي الحديث على هامش انتخابات الاتحاد الدولى للخماسي والذى أقيم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء وتم عرض جدول الأعمال واتخاذ القرارات لتفعيل نشاط الاتحاد العربي بعد اعتماد انتخابات مجلس الادارة من اتحاد الاتحادات العربية وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز.

وليد خليل رئيسا للاتحاد العربي

ناصر الوليد نائبا اول لرئيس الاتحاد

محمد جلال نائبا ثانى لرئيس الاتحاد

رزان العابد نائبا للرئيس عن المرأه

شادى عبد العزيز امينا عاما وامين صندوق الاتحاد

هدى المطروشى عضوا

ابراهيم زين عضوا

فتحى المهشهش عضوا

عمرو عاشور عضوا

البطل الأولمبي احمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين



وتقدم الاعضاء بالتهانى لفوز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي، لفوزه بمنصب نائب أول لرئيس الاتحاد الدولى.