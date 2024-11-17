شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع الجزائر 1 – 1 فى تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب الشباب مع منتخب الجزائر بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

أحرز محمد زعلوك الهدف الأول لمنتخب الشباب فى الدقيقة 57، بعد اسيست رائع من أحمد شرف البديل، ليستغلها محمد زعلوك ويسدد بقوة على يسار حارس منتخب الجزائر، وتعادل منتخب الجزائر عن طريق بوأحمد كحيل فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليبي بعد تدخل من عبد الله بوستنجى على ريان خولى.

بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، ليحصد منتخب مصر أول نقطة له ليحتل المركز الثالث بنفس رصيد الجزائر، خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل تونس المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب ليبيا المجموعة بدون نقاط.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالى:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستنجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد زعلوك.

وكان المنتخب افتتح مشواره فى التصفيات مساء الخميس الماضى، بالخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف ويسعى الفراعنة الصغار للفوز اليوم من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل خاصة أن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا في الإسماعيلية.