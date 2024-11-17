شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: تنكرت في هيئة عامل دليفري بعد نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إن الأهلي هو أفضل نادي في الكون وكل نادي حر في اختيار الشعار الذي يفضله دون الإساءة لأي ناد منافس.

قال نجم الاهلي ان مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي صدمني عندما ذكر في احد الحوارات الصحفية أنني لا اجيد ضربات الرأس علي الرغم من تميزي فيها وان معظم اهدافي التي أحرزتها من خلال ضربات الرأس.

وأضاف خلال لقاء في تليفزيون الخليج 365، مع الإعلامي وليد ماهر ان افضل ما في النادي الاهلي هي جماهيره الوفية التي تسانده طوال الوقت داخل وخارج مصر ، واضطررت أن أتنكر في دور عامل الدليفري للخروج من أحد المطاعم بمصر الجديدة للخروج من المطعم.

وقال محمد فاروق ان الإعلام والإدارة هما عملي الحالي ولا أهاجم النادي الاهلي في برنامجي ولكني انتقد للصالح العام فقط دون مصلحة او من اجل منصب داخل النادي .