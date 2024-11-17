شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن خلفا لأحمد عبد الرؤوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة السكة الحديد مودرن قبول استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبدالرؤوف وتوجيه الشكر له ولجهازه المعاون عن الفترة الماضية بعد الخسارة التى منى بها الفريق اليوم أمام بروكسى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة من دورى المحترفين ، والتعاقد مع أيمن المزين المدير الفنى السابق للمنصورة لتولى القيادة الفنية للفريق .

ويحتل السكة الحديد مودرن المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بالرغم من الإمكانيات المادية المتوفرة للفريق من بداية الموسم .

أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين عن تعادل طنطا والقناة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط ، بينما رفع رصيد أبناء القناة إلى 12 نقطة .



كما حقق بروكسى الفوز على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف ، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويعود لدائرة المنافسة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط ، كما نجح المقاولون العرب في تحقيق الفوز خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر ، كما واصل وى سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة في وصافة المسابقة بينما تجمد رصيد أبناء المنصورة عند نقطتين في مؤخرة جدول الترتيب ، كما فاز راية على سبورتنج بهدف مقابل للاشئ .