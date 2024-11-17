شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زعلوك يتقدم لمنتخب الشباب أمام الجزائر فى تصفيات شمال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد زعلوك مهاجم منتخب الشباب الهداف الأول للمنتخب فى شباك الجزائر بالدقيقة 57، فى المباراة المقامة حاليا بينهما، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

أحرز محمد زعلوك الهدف الأول لمنتخب الشباب فى الدقيقة 57، بعد اسيست رائع من أحمد شرف البديل، ليستغلها محمد زعلوك ويسدد بقوة على يسار حارس منتخب الجزائر.