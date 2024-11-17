شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي يدعم نظيره بالزمالك بعد حادث الحريق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:38 م

حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على دعم محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد نقله للمستسفى عقب نشوب حريق في منزله.

وكتب الدماطي عبر حسابه على فيسبوك: "كل الامنيات بالشفاء العاجل لعضو مجلس ادارة نادي الزمالك محمد طارق، إن شاء الله يقوم بالسلامة".



الدماطي

وأكد الإعلامى أحمد حازم، أن منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تعرض لحريق أمس، السبت، وأدى لتعرض عضو المجلس لبعض الإصابات.

وأضاف أحمد حازم، خلال تقديم برنامجه "أخبارنا" على قناة الزمالك، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.