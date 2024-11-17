شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 32 / 30 فى قمة دورى محترفى اليد المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:36 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 32-30 فى قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 ، فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

و انتهى الشوط الأول بنتيجة 20-15 لصالح الزمالك .

و يتبقى للأهلى و الزمالك 7 مباريات مؤجلة ، بينما يتواجد سبورتنج على قمة ترتيب الدورى .

تقام مباراة الليلة بدون جمهور، وسط السماح بعدد محدد ، حيث مسموح حضوره 10 أفراد من مجلس إدارة كل ناد ومثلهم لمجلس إدارة الاتحاد و12 فرد من طاقم التحكيم.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.