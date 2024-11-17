شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يصدر بيانا بشأن إصابة محمد طارق.. ويتمنى له الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على زيارة محمد طارق عضو مجلس الإدارة، فى المستشفى الذى يرقد به حاليًا لتلقى العلاج بعدما تعرض لبعض الحروق، إثر اشتعال النيران فى منزله.

ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك فى بيان رسمى، برئاسة حسين لبيب الشفاء العاجل لمحمد طارق عضو مجلس الإدارة، بعد إصابته في حريق منزله اليوم.

وكان حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك كشف عن الحالة الصحية لمحمد طارق والذى يرقد فى المستشفى بعد تعرض منزله لحريق أمس وفقًا لما ذكرته قناة الزمالك.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن محمد طارق عضو المجلس يرقد حاليًا فى الرعاية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

وأضاف المندوه أن عضو المجلس يعانى من حروق فى الوجه والكفين ويلقى عناية واهتمامًا طبيا كبيرًا.