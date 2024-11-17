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ظهور عدد من الناشئين وأجواء مرح بمران الأهلي استعدادًا للاتحاد السكندري.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عدد من الناشئين وأجواء مرح بمران الأهلي استعدادًا للاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:31 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، حيث شهد المران أجواء من المرح والسعادة بين اللاعبين، وتصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وأدى لاعبو الفريق فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.

مجموعة الناشئين
مجموعة الناشئين
بعض الللاعبين الشباب
بعض الللاعبين الشباب

 

مخلوف
مخلوف

 

هزار ياسر وربيعة مع الساعي
هزار ياسر وربيعة مع الساعي

 

ياسر
ياسر

 

ابو الخير والشحات ونيدفيد
ابو الخير والشحات ونيدفيد

 

افشة والشحات والسولية
افشة والشحات والسولية

 

افشة
افشة

 

اكرم وربيعة
اكرم وربيعة

 

الاهلي
الاهلي

 

التدريبات البدنية
التدريبات البدنية

 

الشحات
الشحات

 

امام وكهربا
امام وكهربا

 

امام
امام

 

تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي

 

حمزة علاء
حمزة علاء

 

ربيعة
ربيعة

 

رضا
رضا

 

كهربا
كهربا

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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