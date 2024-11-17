شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عدد من الناشئين وأجواء مرح بمران الأهلي استعدادًا للاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، حيث شهد المران أجواء من المرح والسعادة بين اللاعبين، وتصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وأدى لاعبو الفريق فقرات متنوعة خلال مران اليوم، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

بدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وواصل مارسيل كولر، المدير الفني، جلساته التحضيرية للمرحلة المقبلة مع معاونيه على هامش المران.

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم الفوز على زد في الجولة الثانية، ويخوض الفريق أول مباراة بعد انتهاء فترة التوقف أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في مسابقة الدوري.



مجموعة الناشئين



بعض الللاعبين الشباب



مخلوف



هزار ياسر وربيعة مع الساعي



ياسر



ابو الخير والشحات ونيدفيد



افشة والشحات والسولية



افشة



اكرم وربيعة



الاهلي



التدريبات البدنية



الشحات



امام وكهربا



امام



تدريبات الاهلي



حمزة علاء



ربيعة



رضا