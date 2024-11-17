شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بتسوانا الثلاثاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة .

بدأ المران بإحماءات ثم جمل تكتيكية وتقسيمة وتسديد علي المرمى تحت إشراف الجهاز الفني، وحضر مران منتخب مصر اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وواجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا 7 مرات قبل مباراة المنتخبين بعد غدٍ، الثلاثاء، في ختام مشوارهما بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وجاءت المواجهات السبعة بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.



ابراهيم حسن يشارك فى تدريب المنتخب



ابراهيم حسن



احمد عيد



الجهاز الفنى لمنتخب مصر



حسام حسن وطاهر محمد طاهر



عواد وناصر ماهر



محمود صابر



مران المنتخب