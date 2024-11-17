شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين منتخب الشباب والجزائر بتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أحداث الشوط الأول بين منتخب الشباب والجزائر، فى المباراة المقامة حاليًا بينهما، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وشهد الشوط الأول تصدى القائم لهدف محقق من منتخب الجزائر فى الدقيقة 6، بينما أهدر محمد السيد أخطر فرص منتخب الشباب بعدما تهيأت الكرة أمامه فى منطقة جزاء الجزائر ليراوغ المدافع ويسددها بجانب القائم فى الدقيقة 17.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالى:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستنجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد زعلوك.

وكان المنتخب افتتح مشواره فى التصفيات مساء الخميس الماضى، بالخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف ويسعى الفراعنة الصغار للفوز اليوم من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل خاصة أن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا في الإسماعيلية.