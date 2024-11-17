شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى مدافع بيراميدز يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية بعدما تعرض لكسر في الأنف خلال مباراة الفريق الودية والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أحمد سامي خضع لعملية لعلاج الكسر خاصة أنه تعرض لاصطدام قوي بالوجه خلال اللقاء الودي.

شدد المنيري على أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، وسيرتدي قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم 26 من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.