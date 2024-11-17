شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب: مباراتنا أمام تونس كانت صعبة.. والحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد وهبي، المدير الفنى لمنتخب المغرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الأحد، أن مباراة فريقه أمام تونس كانت صعبة للغاية، لذلك بدأت اللقاء بضغط على المنافس.

وأعرب "وهبي" عن سعادته بالفوز الثاني على التوالي وحصد 6 نقاط، مؤكدًا أن الفريق أضاع الكثير من الفرص المحققة، كما أننا نستحق ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم.

وفاز منتخب المغرب علي نظيره تونس 2-1، في الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلي بطولة أفريقيا للشباب.

وقال: بعد هدف الأول للمنتخب التونسي استطعنا أن نسيطر على المباراة، ونعود بالتعادل، في مباراة كانت متوازنة بين الفريقين لكن المنتخب المغربي كانت له الأفضلية.

وأضاف أننا أمامنا هدف محدد وهو الصعود، لذلك لا بد من تحقيق الانتصار خلال المباراة القادمة أمام المنتخب الليبي، موضحًا أن الموهبة أهم شئ في كرة القدم، والمنتخب المغربي يمتلك مجموعة من المواهب الكبيرة المحترفين بالخارج، لذلك نحن منتخب قوي.

وأكد أن المنتخب المغربي يمتلك عدد من اللاعبين الصغار قادر على تحقيق إنجازات كبيرة مثل المنتخب الأول، لذلك أنا كمدرب أسعى لتحقيق كل البطولات التي نشارك بها.