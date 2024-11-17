شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مروان حمدى بعد أزمة تهنئة لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفنى ولاعبو فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بعيد ميلاد المهاجم مروان حمدي عقب انتهاء تدريب اليوم بملعب الدفاع الجوي، حيث يبلغ اللاعب من العمر 28 عامًا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم 26 من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.



الاحتفال بعيد ميلاد مروان حمدى



عيد ميلاد مروان حمدى

وكانت تسببت تهنئة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ مروان حمدي لاعب بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده فى خلق حالة من الاستياء لدى مشجعى القلعة الحمراء، الذين يعتبرون أن توقيت هذا الأمر ليس مناسباً.

ونشر عبد الفتاج تهنئة، عبر حسابه على موقع إنستجرام، للاعب بيراميدز، وهو ما استفز مشاعر الجماهير الحمراء، لاسيما أن اللاعب قام بسب جماهير الأهلي من قبل.

وما زالت جماهير الأهلي تشعر بالغضب من مروان حمدي بعد سب النادي الأهلي وجماهيره فى مباراة الفريقين الموسم الماضي، وهو أثار حالة استياء كبيرة لدى الشارع الأهلاوى التي اعتبرت هذا الأمر نوعاً من عدم التقدير.

وتحرك مسئولو النادى الأهلي لاحتواء غضب الجماهير ونشروا بيانا لـ خالد عبد الفتاح أكد فيه اعتذاره عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.