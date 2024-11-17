شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: نقل محمد طارق عضو مجلس الزمالك للعناية المركزة بعد حريق منزله والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 08:39 م

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك عن الحالة الصحية لمحمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والذى يرقد فى المستشفى بعد تعرض منزله لحريق أمس وفقًا لما ذكرته قناة الزمالك.

وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن محمد طارق عضو المجلس يرقد حاليًا فى الرعاية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

وأضاف المندوه أن عضو المجلس يعانى من حروق فى الوجه والكفين ويلقى عناية واهتمامًا طبيا كبيرًا.