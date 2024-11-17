شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة فتوح تخطف الأنظار فى أول تدريب للزمالك بعد انتهاء أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت ضحة أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأنظار فى أول تدريب للاعب بعد انتهاء الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب.

وظهرت الابتسامة والفرحة على وجه أحمد فتوح خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، استعدادًا لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وقضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.



ضحكة فتوح