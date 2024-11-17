شكرا لقرائتكم خبر عن راية يهزم سبورتنج بهدف نظيف فى ختام اليوم الأول للجولة الثامنة بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق راية بقيادة أشرف توفيق على سبورتنج بهدف دون مقابل في ختام اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين .

بهذه النتيجة رفع راية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد سبورتنج عند 9 نقاط في المركز الحادى عشر .

أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين عن تعادل طنطا والقناة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط ، بينما رفع رصيد أبناء القناة إلى 12 نقطة .



كما حقق بروكسى الفوز على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف ، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويعود لدائرة المنافسة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط ، كما نجح المقاولون العرب في تحقيق الفوز خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر .

كما واصل وى سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة في وصافة المسابقة بينما تجمد رصيد أبناء المنصورة عند نقطتين في مؤخرة جدول الترتيب .