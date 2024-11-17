شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة الجزائر بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة الجزائر فى الجولة الثانية بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

ويضم التشكيل كلا من عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستنجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد زعلوك.

وكان المنتخب افتتح مشواره فى التصفيات مساء الخميس الماضى، وخسر أمام المغرب بهدفين مقابل هدف ويسعى الفراعنة الصغار للفوز اليوم من أجل التعويض واستعادة آمال التأهل خاصة وأن التصفيات تقام فى مصر وتحديدا في الإسماعيلية.

وأكد روجيريو ميكالى، أن المنتخب أدى مباراة جيدة أمام المغرب فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة 2-1، موضحا أن المنتخب يعانى من قلة الإعداد، حيث تسلم المنتخب منذ أقل من شهر.

وقال ميكالى فى تصريحات له، إن هدفه هو إعداد وتجهيز جيل جديد للكرة المصرية، مؤكداً أنه واثق من تحسن الأداء فى المباريات المقبلة أمام الجزائر وتونس وليبيا فى التصفيات.