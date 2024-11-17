الامارات | منصور بن محمد يحضر نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100 في مضمار ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100 اليوم (الأحد) في مضمار ميدان بدبي، حيث أشاد سموه بأداء المشاركين المتنافسين على لقب البطولة العالمية.

وقال سموه أن إقامة نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100 يعكس مكانة دبي الرائدة كوجهةً نموذجيةً لاستضافة وتنظيم أهم البطولات والفعاليات وفي مختلف الرياضات، مؤكدا سموه أن القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق مزيد من النمو وتعزيز جاذبية دبي لاستضافة وتنظيم هذه البطولات العالمية الكبرى، وتوفير كل السبل والمقومات لإنجاحها لما تتميز به من بنية تحتية متطورة، ومرافق رياضية عالمية المستوى، أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية مفضلة لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بنجاح وتميز.

يذكر أن مارتن فان رييل إكس من بلجيكا فاز بسباق النخبة للرجال، لينهي الموسم بفوزه باللقب العالمي المرموق. وفي سباق النخبة للسيدات قدمت الامريكية تايلور نيب أداء رائعا لتحصل على لقب السباق ولقب البطولة، وتعزز سيطرتها على هذه الرياضة.

وشهد سباق النخبة للرجال منافسة مثيرة بين أكثر من 2100 رياضي من الفئة العمرية، الذين تنافسوا جنبًا إلى جنب مع أبطالهم في سباق الفئة العمرية 100 كيلومتر.

وقد احتلت كارولين بريدجز من المملكة المتحدة المركز الأول في سباق الفئة العمرية للسيدات، حيث سجلت زمنا بلغ 04:02:27. وفاز الفرنسي كوينتين أمارال، المقيم في دولة الإمارات، في المركز الثاني بعد أن اجتاز خط النهاية في زمن قدره 03:25:46.

وقام كلا من سعادة سعيد حارب - الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسام رينوف - الرئيس التنفيذي لمنظمات الرياضيين المحترفين، وأنطونيو أريماني - رئيس الترايثلون العالمي، بتسليم الجوائز للفائزين.

وإلى جانب السباق، استمتع الحضور بالعديد من الأنشطة الترفيهية العائلية في قرية السباق بمضمار ميدان، حيث تم تنظيم أنشطة متعددة تشمل الموسيقى الحية.