شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: حريق فى منزل محمد طارق عضو المجلس ويتلقى العلاج فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد حازم، أن منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تعرض لحريق أمس، السبت، وأدى لتعرض عضو المجلس لبعض الإصابات.

وأضاف أحمد حازم، خلال تقديم برنامجه "أخبارنا" على قناة الزمالك، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.