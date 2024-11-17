شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أحمد عبد المقصود عن القيادة الفنية لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد عبد المقصود، المدير الفني لمنتخب السويس، الرحيل عن القيادة الفنية للفريق عقب الهزيمة التي منى بها الفريق اليوم على ملعبه أمام المقاولون العرب بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دورى المحترفين .



كان عبد المقصود اتخذ قرارا بالرحيل عن صفوف الفريق منذ المباراة الماضية أمام بلدية المحلة والتي نجح فيها السويس في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف بسبب ضعف الإمكانيات وعدم وجود السيولة المالية الكافية التي يتم فيها الصرف على الفريق .



يذكر أن اللاعبين والجهاز الفني لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ شهرين تقريبا وهو ما أدى لشكوى عدد كبير منهم .

ويحتل منتخب السويس المركز الثانى عشر بجدول دورى المحترفين برصيد 9 نقاط .