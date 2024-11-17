شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يحذر من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رداً على صورة منتشرة لحساب وهمي يحمل اسم المدير الفني البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشدد المدير الفني على أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذر الجميع من التعامل مع أي حسابات وهمية تحمل اسمه.

وأضاف جوميز أن أى تصريحات له تكون عبر الحسابات الرسمية للنادي، والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.