شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخي.. مسار على بعد خطوتين لكتابة حروفه من ذهب فى بطولة أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب نادي مسار للكرة النسائية اسمه من ذهب الفترة الحالية، بعد نجاحه فى التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في أولى مشاركته بالبطولة، وحال تأهله للمباراة النهائية يضمن الحصول على 400 ألف دولار، وحال تتويجه باللقب الأول سيحصل على 600 ألف دولار.

مسار نجح فى تحقيق الفوز في مباراتين بدور المجموعات وتعادل مباراة وحيدة، وعلى فريق كوميرسيال بنك الإثيوبي بنتيجة (2-1) في إطار المرحلة الثالثة بدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2024 أول فريق مصري ينجح في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضرب مسار موعدا مع نادي الجيش الملكي المغربي في نصف نهائي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

ويسعي فريق مسار لمواصلة مشواره في البطولة بالتاهل لنهائي البطولة لأول مرّة في تاريخ مصر.

وكان قد افتتح فريق مسار بطولة دوري الأبطال بالفوز على حامل اللقب صن داونز بهدف نظيف، ثم التعادل سلبيا مع إيدو كوينز الغيني

وعبر محمد وصفي المدير التنفيذي للنادي بسعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

وقال وصفي، إنه سعيد بما قدمه الفريق في الفترة الاخيرة، وهو ما يعبر عن نجاح الإدارة والجهاز الفني واللاعبين في الفترة الماضية.

وأكد المدير التنفيذي، أن اللاعبات قدمن أداء مميز في البطولة، مؤكدا أنه ياملن في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ النادي .

ومن المقرر أن يحصل البطل على (600 ألف دولار)، بينما يحصل الوصيف على (400 ألف دولار)، على أن يحصل صاحب المركز الثالث على (350 ألف دولار)، يحصل صاحب المركز الرابع على (300 ألف دولار