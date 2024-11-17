شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على زد بهدفين ودياً استعداداً لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على نظيره زد، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الاسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كلا من، أحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، عمر القط، إريك تراروي، علي الملواني ونادر فرج.

وشارك خلال أحداث اللقاء كل من، مروان حمدي، محمد خطاري، خالد النبريصي ومحمد زيدان.

افتتح نادر فرج التسجيل للدراويش في الدقيقة 8، بعد تمريرة من إريك تراوري، وسجل مروان حمدي الهدف الثاني، في الدقيقة 90، من ركلة جزاء.

ويواصل الفريق استعداداته، لاستئناف مسابقة الدوري، حيث يلاقي الإسماعيلي نظيره بتروجت، يوم 24 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية.