شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم السويس بهدف وبروكسى يفوز على السكة 2-1 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة الثامنة من دورى المحترفين عن تعادل طنطا والقناة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد طنطا ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط ، بينما رفع رصيد أبناء القناة إلى 12 نقطة .



كما حقق بروكسى الفوز على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويعود لدائرة المنافسة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط ، كما نجح المقاولون العرب في تحقيق الفوز خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط في المركز الثانى عشر .

كما واصل وى سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة في وصافة المسابقة بينما تجمد رصيد أبناء المنصورة عند نقطتين في مؤخرة جدول الترتيب .