شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام بوتسوانا فى 7 مباريات قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

واجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا 7 مرات قبل مباراة المنتخبين بعد غد، الثلاثاء، في ختام مشوارهما بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وجاءت المواجهات السبعة بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

مصر ضد بوتسوانا

ويختتم منتخب مصر تدريباته غدا استعدادا للمباراة التي يدخلها المنتخب بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المنافس يطمح في التأهل على حساب الفراعنة ويكفيه التعادل فقط لفعل ذلك.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، ودخل الفراعنة هذا المعسكر بقائمة كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، والدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".