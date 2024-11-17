شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان اعتزال خالد حسين يقرب سعد سمير من النصر الليبى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب سعد سمير ، مدافع فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا، من الانتقال لصفوف النصر الليبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير.

وشهد مهرجان اعتزال خالد حسين نجم النصر الليبى السابق مع فريق الزمالك حضور سعد سمير المباراة برفقة وكيله فى صفقة انتقاله لصفوف النصر محمد الجيلانى، ليصبح اللاعب على مقربة من العودة للدورى الليبى.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة 24 ساعة عقب العودة أمس، السبت، إلى القاهرة بعد المشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادى النصر الليبى الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، وهي المباراة التي خسرها الأبيض 1-2.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين ، ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصرى في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.