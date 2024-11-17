شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية للجمباز مواليد 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للرجال بالصالة المغطاة التى أقيمت بنادى اتحاد الشرطة الرياضى بمشاركة عدد من الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الجمهورية من الفوز بـ7 ميداليات ذهبية لفريق 2018 تحت سن 7 سنوات موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وقد حصد الميداليات كل من اللاعبين:

١- حمزة محمد نبيل الحلوجي

٢- إسلام أحمد محمد كمال

٣- زين محمود يوسف

٤- إياد محمد عبد المنعم

٥- يحيى عمر محمد شوقى

٦- مالك محمد الجارحي

٧- تشارلز بيشوي هاني

وذلك تحت إشراف المدير الفني/ محمد زارع والمدرب العام / محمد صلاح / أ حمد بكر و/ أحمد رأفت ومن المقرر إختيار عناصر المنتخب لتمثيل مصر فى البطولات العربية والدولية القادمة.



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