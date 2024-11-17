شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش وتريزيجيه فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت مشاركة عمر مرموش ومحمود تريزيجيه فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام بوتسوانا الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وغاب الثنائى عمر مرموش وتريزيجيه عن المباراة الأخيرة لمنتخب مصر أمام كاب فيردى، بسبب قرار حسام حسن بإراحة الثنائى من السفر على أن يشاركا أمام بوتسوانا.

وكشف إبراهيم حسن ، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن مباراة بوتسوانا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد الحصول على الإنذار الثاني أمام الرأس الأخضر.

فيما كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بوتسوانا المقبلة.

ويستعيد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، جهود الثلاثى عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية لاعبى الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.