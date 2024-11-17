شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وخالد عبد الفتاح ما بين التهنئة والاعتذار لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تسببت تهنئة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ مروان حمدي لاعب بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده فى خلق حالة من الاستياء لدى مشجعى القلعة الحمراء، الذين يعتبرون أن توقيت هذا الأمر ليس مناسباً.

ونشر عبد الفتاج تهنئة، عبر حسابه على موقع انستجرام، للاعب بيراميدز، وهو ما استفز مشاعر الجماهير الحمراء، لاسيما أن اللاعب قام بسب جماهير الأهلي من قبل.



مروان حمدي

مروان حمدي يتسبب فى غضب جمهور الأهلي

وما زالت جماهير الأهلي تشعر بالغضب من مروان حمدي بعد سب النادي الأهلي وجماهيره فى مباراة الفريقين الموسم الماضي، وهو أثار حالة استياء كبيرة لدى الشارع الأهلاوى التي اعتبرت هذا الأمر نوعاً من عدم التقدير.



مروان حمدي لاعب بيراميدز أول تحرك لمسئولي الأهلي لاحتواء غضب الجماهير

وتحرك مسئولو النادى الأهلي لاحتواء غضب الجماهير ونشروا بيانا لـ خالد عبد الفتاح أكد فيه اعتذاره عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، ويرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.