شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كولر يكشف للأهلي موقف المدرب السويسري من العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية اتصالات ودية بين مسئولي النادي الأهلي ودينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أكد خلالها دينو لإدارة النادي أن المدير الفني لا يفكر فى العروض التي وصلت له مؤخراً.

وكشف وكيل أعمال كولر لإدارة الأهلي، أن المدرب السويسري يشعر براحة تامة فى القلعة الحمراء ويرغب فى استكمال تجربته، ومواصلة النجاحات والبطولات المحلية والقارية بل والعالمية.

وأكد دينو لمسئولى الأهلي، أن وصول عروض كثيرة لـ كولر من أندية خارجية، سواء في الخليج أو أوروبا أو بعض المنتخبات، أمر طبيعي في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها المدرب مع الأهلي، كما أنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة قبل قدومه للأهلي أبرزها تجربته الجيدة مع منتخب النمسا لمدة 6 سنوات.

وأشار دينو إلى أنه حرص على التحدث في إحدى وسائل الإعلام المصرية مؤخراً عن رغبة كولر في البقاء من أجل إغلاق ملف العروض الخارجية والتأكيد على أن المدرب مُستمر مع الأهلي خاصة وإنه مرتبط بعقد معه ينتهي في صيف 2026.