شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يقود وسط منتخب مصر أمام بوتسوانا بعد العودة من الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مروان عطية، لاعب النادى الأهلى، لقيادة خط وسط منتخب مصر فى مباراة بوتسوانا المقبلة بـ تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد العودة من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويعانى المنتخب من غيابات عديدة فى خط الوسط، خاصة بعد إصابة محمد شحاتة أمام كاب فيردى واستبعاده من المعسكر، بجانب إيقاف حمدى فتحى بسبب الحصول على إنذارين.

ويجري حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تعديلات عديدة على تشكيل الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة، في ظل الغيابات التي طرأت على المنتخب عقب مباراة الرأس الأخضر الأخيرة بسبب الإصابات والغيابات.

وكشف إبراهيم حسن ، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن مباراة بوتسوانا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعد الحصول على الإنذار الثاني أمام الرأس الأخضر.

فيما كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بوتسوانا المقبلة.

ويستعيد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، جهود الثلاثى عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية لاعبى الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة.