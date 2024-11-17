شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فرحات عضواً بالاتحاد الأفريقي للهوكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للهوكي ، برئاسة سيف حامد، تعيين أشرف فرحات رئيس اتحاد الجديد عضواً بمجلس ادارة الاتحاد الأفريقي.

وفاز أشرف فرحات برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على صوت 7 أصوات مقابل 6 للمرشح رامى بدر.

واكتمل النصاب القانونى بحضور 13 من أصل 13 لهم حق الحضور، فيما حضر أحمد خالد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ممثلا عن الزمالك.

ونجح معه في العضوية اللواء حاتم الفكهاني وطارق عامر ومحمددرويش واحمد نعيم وتامر حسني

ونافس علي الانتخابات قائمتين الاولي بقيادة الكابتن اشرف فرحات والثانية بقيادة الكابتن رامي بدر وعضوين مستقلين.

وقال أشرف فرحات، هدفنا الأول والاخير هو تطوير لعبة الهوكي من خلال توفير الملاعب والأدوات الخاصة باللعبة، وتحقيق حلم الصعود إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل