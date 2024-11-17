شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح لمنتخب مصر أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح منتخب مصر تدريبه لوسائل الإعلام غدا، الاثنين، لمدة 15 دقيقة، استعداداً لمواجهة بوتسوانا فى الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، باستاد الدفاع الجوي.

ويختتم منتخب مصر تدريباته غداً استعداداً للمباراة التي يدخلها المنتخب بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، ويسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المنافس يطمح فى التأهل على حساب الفراعنة ويكفيه التعادل فقط لفعل ذلك.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:



‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.



خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.



خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.