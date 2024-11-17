شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستكشف بيراميدز من بوابة إنبي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للبنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق بيراميدز في الدوري وآخرها مواجهة إنبي فى الجولة الثانية، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين لهدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بالدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.

ويعود طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.

وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي من المدرجات في المباراة الماضية أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وتعرض طارق مصطفى للطرد والإيقاف لمباراة واحدة عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.