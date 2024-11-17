شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض أول تدريب جماعي استعداداً لمواجهة بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مساء اليوم أول تدريب جماعي استعداداً لمواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، باستاد الدفاع الجوي.

وخاص المنتخب مرانا وحيدا أمس بعد العودة من كاب فيردي، لكنه شهد غياب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الرأس الأخضر، والذين اكتفوا بجلسة استشفاء فقط، ويخوضون مرانهم الأول اليوم استعدادا لمواجهة بوتسوانا.

‏‎وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة.



خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.