شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فرحات: نشر لعبة الهوكى خطة المجلس الجديد ودعم المستثمرين فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:59 م

كشف أشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكى الجديد أن خطة مجلسه خلال المرحلة المقبلة هى نشر اللعبة على جميع المستويات محلياً وأفريقياً.

وقال فرحات، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن من خطة المجلس الجديد وجود رجال أعمال من أجل وجود مستثمرين فى اللعبة، فضلا عن دعم الاتحاد الدولى عن طريق أدوات مجانية.

واستطاع أشرف فرحات الفوز برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على 7 أصوت مقابل 6 لمنافسه رامى بدر.

وفاز فى العضوية كل من، حاتم حسن وطارق عامر ومحمد درويش وتامر محمد حسنى أحمد نعيم.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.