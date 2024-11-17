شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتدرب منفرداً فى الزمالك استعداداً للعودة أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك التدريب منفرداً فى النادي استعدادا لإنهاء البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي.

واقترب زيزو من إنهاء البرنامج التأهيلي استعدادا لاكتمال جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

فى سياق آخر، يكثف مسئولو نادي الزمالك تواصلهم مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق لجدولة مستحقاته المتأخرة التي تسببت في إيقاف قيد النادي الأبيض، وذلك من أجل حسم حلول ودية ترضى الطرفين.

ويتواصل مسئولو نادي الزمالك مع وسطاء باتشيكو لمحاولة جدولة مستحقاته المالية على ثلاث دفعات، بدلا من دفعها "كاش"، خاصة أن الغرامة كبيرة على النادى الأبيض.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد وسطاء باتشيكو، خاصة مع صعوبة الوصول إلى المدرب البرتغالي، من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي، بعد إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو، والتي وصلت إلى 819 ألف يورو بعد الحكم على الاستئناف الذى تقدم به على حكم حصوله على 550 ألف يورو.