شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد ممثلا عن الزمالك فى انتخابات اتحاد الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:46 م

حضر أحمد خالد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ممثلا عن القلعة البيضاء فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الهوكى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات القادمة.

ويتنافس على رئاسة اتحاد الهوكي كل من رامى بدر وأشرف فرحات، بينما يتنافس على العضوية كل من، هشام عبيد وحاتم حسن وحمدى عبد النبى وأحمد عبد الكافى وطارق عامر وأحمد سعد وأحمد عصمت ومحمد درويش وأحمد عطا وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم ويحيى دعبس.



ويحق للجمعية العمومية لاتحاد الهوكي حضور 14 هيئة لها حق التصويت.



جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.