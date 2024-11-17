شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:30 م

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الهوكى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات القادمة، بحضور 13 من أصل 13 لهم حق الحضور.

ويتنافس على رئاسة اتحاد الهوكي كل من رامى بدر وأشرف فرحات، بينما يتنافس على العضوية كل من، هشام عبيد وحاتم حسن وحمدى عبد النبى وأحمد عبد الكافى وطارق عامر وأحمد سعد وأحمد عصمت ومحمد درويش وأحمد عطا وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم ويحيى دعبس.

ويحق للجمعية العمومية لاتحاد الهوكي حضور 14 هيئة لها حق التصويت.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.